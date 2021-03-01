Саратовец сообщил о возможном взрыве дома на Днепропетровской

В Солнечном поселке Саратова мужчина вчера утром, 28 февраля, позвонил в экстренные службы и рассказал о возможном взрыве дома на улице Днепропетровская.

- Сообщение оказалось ложным. В отделе полиции 37-летний гражданин пояснил, что был пьян, когда совершал звонок. На него возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Теперь мужчине грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей, ограничение свободы или принудительные работы от двух до трех лет.

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