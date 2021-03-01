В Саратове задержаны похитители конструкторов Lego

В Саратове задержаны трое мужчин по подозрению в кражах игрушек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, они орудовали в трех районах города.
Особый интерес у злоумышленников вызвали конструкторы Lego, однако они не брезговали и другими игрушками, предпочитая самые дорогие.
Один из подозреваемых рассказал, что порой срабатывала сигнализация на выходе, но продавцы не всегда реагировали.
Свою добычу злоумышленники сдавали в ломбард. Общая сумма похищенного превысила 350 тыс. рублей.
Сейчас подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.