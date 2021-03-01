В Саратове задержаны похитители конструкторов Lego

В Саратове задержаны трое мужчин по подозрению в кражах игрушек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, они орудовали в трех районах города.

Особый интерес у злоумышленников вызвали конструкторы Lego, однако они не брезговали и другими игрушками, предпочитая самые дорогие.

Один из подозреваемых рассказал, что порой срабатывала сигнализация на выходе, но продавцы не всегда реагировали.

Свою добычу злоумышленники сдавали в ломбард. Общая сумма похищенного превысила 350 тыс. рублей.

Сейчас подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

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