Глава КФХ в Саратове накопил долг по алиментам

Саратовские приставы взыскали с местного жителя долг по алиментам.

- Он накопил долг на ребенка свыше 40 тыс. рублей. На мужчину возбудили исполнительное производство. Выяснилось, что он руководит крестьянско-фермерским хозяйством и владеет машинами, — сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП.

Приставы вынесли запрет на проведение регистрационных действий в отношении транспорта и обратили взыскание на его доходы. После этого мужчина отдал все деньги.

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