Глава КФХ в Саратове накопил долг по алиментам

Саратовские приставы взыскали с местного жителя долг по алиментам.
- Он накопил долг на ребенка свыше 40 тыс. рублей. На мужчину возбудили исполнительное производство. Выяснилось, что он руководит крестьянско-фермерским хозяйством и владеет машинами, — сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП.
Приставы вынесли запрет на проведение регистрационных действий в отношении транспорта и обратили взыскание на его доходы. После этого мужчина отдал все деньги.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.