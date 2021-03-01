Под Саратовом «Веста» насмерть сбила переходившего дорогу парня

«Лада Веста» насмерть сбила пешехода Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области вчера вечером, 28 февраля, случилась смертельная авария.

- В 21:00 на 270-м км трассы Тамбов — Саратов 52-летний водитель «Лады Веста» сбил 24-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Парень скончался на месте.

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