Стали известны заместители председателя Общественной палаты Саратовской области

Борис Шинчук, новый председатель Общественной палаты Саратовской области Фото: Александр Уриевский

На первом заседании нового состава Общественной палаты Саратовской области 1 марта были избраны председатель и его заместители.

Как ранее писала «КП-Саратов», председателем переизбран Борис Шинчук.

Заместителями стали:

- Валентина Богданова,

- Юлия Михайлова,

- Алла Фетисова,

- Наталья Караман.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.