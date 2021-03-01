Стали известны заместители председателя Общественной палаты Саратовской области

Борис Шинчук, новый председатель Общественной палаты Саратовской области
Фото: Александр Уриевский
На первом заседании нового состава Общественной палаты Саратовской области 1 марта были избраны председатель и его заместители.
Как ранее писала «КП-Саратов», председателем переизбран Борис Шинчук.
Заместителями стали:
- Валентина Богданова,
- Юлия Михайлова,
- Алла Фетисова,
- Наталья Караман.
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