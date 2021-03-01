Фонарь на Волжской в Саратове отремонтировали и поставили на место

В субботу на Волжской упал фонарь
Фото: Мария Франко
На Волжской улице в Саратове в субботу, 27 февраля, упал фонарь.
- Представители МУП «Саргорсвет» оперативно отреагировали, получив информацию о происшествии. Дежурная группа незамедлительно выехала для демонтажа и проведения ремонта, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
Теперь фонарь вернули на пешеходную зону.
Световую опору починили и поставили на место
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
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