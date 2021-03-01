Фонарь на Волжской в Саратове отремонтировали и поставили на место

В субботу на Волжской упал фонарь Фото: Мария Франко

На Волжской улице в Саратове в субботу, 27 февраля, упал фонарь.

- Представители МУП «Саргорсвет» оперативно отреагировали, получив информацию о происшествии. Дежурная группа незамедлительно выехала для демонтажа и проведения ремонта, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Теперь фонарь вернули на пешеходную зону.

Световую опору починили и поставили на место Фото: Пресс-служба администрации Саратова

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