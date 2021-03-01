В Энгельсе насмерть замерз неизвестный мужчина

Тело мужчины найдено на улице Комсомольская
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружила жительница дома по улице Комсомольская 28 февраля.
Она увидела лежащее тело за домом и вызвала полицию. Эксперт СК осмотрел труп и не обнаружил следов насильственной смерти. Предполагается, что мужчина мог погибнуть от переохлаждения.
Начата доследственная проверка, устанавливается личность погибшего и точная причина смерти.
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