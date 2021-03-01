Саратов превратился в большой каток

Рабочие очищают дороги и тротуары Саратова ото льда Фото: Екатерина Семенова

В Саратове из-за перемены погоды образовалась гололедица.

- Толщина слоя льда и замерзшего снега значительно затрудняет уборку, которую в круглосуточном режиме ведут коммунальные службы города, — отметили «КП-Саратов» в мэрии.

В пресс-службе заявляют, что рабочие не только очищают дороги, но и посыпают их песко-соляной смесью, реагентами.

Кроме того, от снега и льда чистят крыши домов. Причем вскоре, по сообщениям синоптиков, снова начнется оттепель, пойдут осадки.

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