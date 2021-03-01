Панков: Володин выдерживает свои обещания и вправе требовать это с других

Юридическое закрепление предвыборных обещаний нужно распространить на депутатов всех уровней
Такое мнение высказал депутат Государственной думы Николай Панков.
- Знаю, Володин всегда защищает интересы людей. На встречах вместе с жителями обсуждает программы, которые позволяют отстаивать их права. Свои обещания спикер выдерживает и вправе требовать это с других.
Юридическое закрепление предвыборных обещаний направлено на людей. Считаю, что инициативу нужно распространить на депутатов всех уровней. Чтобы не забывать о взятых на себя обязательствах, — отметил Николай Панков.
Сам Панков сегодня встречается с жителями районов своего избирательного округа. Как ясно из его телеграм-канала «Пара слов» в Воскресенском районе будет разработана программа по дополнительному финансированию учреждений образования. Николай Панков рассказал, что обсуждать и реализовывать ее будет вместе с жителями.
В планах провести такие же встречи в Хвалынском, Духовницком, Пугачевском, Ивантеевском, Перелюбском, Озинском, Дергачевском, Ершовском районах, а также в Краснопартизанском и Шиханах.
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