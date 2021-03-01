Трагедия в Вольске: погибшего мальчика воспитывала мать-одиночка

Уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала трагедию в Вольске, где погиб пятилетний мальчик.

Напомним, тело ребенка было найдено ночью у хлебного ларька. Мальчик был полураздет.

- По данным администрации, семья прибыла в Вольск на постоянное место жительства из села под Вольском. У матери-одиночки двое детей. Один совсем маленький, второму пять лет. (именно он и погиб). Дети ходили в садик. Никаких данных о психическом расстройстве малыша пока нет. На специальном учете семья не стояла, — написала Татьяна Загородняя в своем Instagram.

Ранее прокуратура заявляла, что у ребенка имелось психическое расстройство.

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