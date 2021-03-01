Частный сектор в Ленинском районе остался без воды

В Ленинском районе Саратова сегодня, 1 марта, случилась авария на сетях ООО «КВС».

Как сообщили «КП-Саратов» в организации, повреждение на коммуникациях произошло на Одесской, 46а.

Отключены от водоснабжения оказались жители частного сектора по улице Одесская.

Воду вернут только вечером — примерно в 20:00.

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