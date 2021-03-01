Студенты Саратовской области стали победителями стипендиального конкурса Владимира Потанина

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Фонд Владимира Потанина объявил победителей стипендиального конкурса. Задачей Фонда является поддержка лучших студентов магистратуры из 75 вузов-участников Стипендиальной программы.

К стипендиальному конкурсу 2020/2021 года проявили интерес 5 747 человек. В очных отборах по результатам заочной экспертизы приняли участие 2 000 студентов.

Участники конкурса стали первыми, кто работал с заявками на новом портале Фонда, а очный этап конкурса открыл новые возможности мира интегрированных коммуникаций, находящихся на стыке цифрового и физического пространств. Современный формат позволил усилить академическую мобильность и сетевой потенциал Программы. Студенты из разных вузов не только знакомились друг с другом и обменивались мнениями о феномене лидерства и роли лидера в обществе, но и могли увидеть российский университетский ландшафт во всем его многообразии.

По итогам двух туров семь студентов Саратовской области стали победителями стипендиального конкурса, в числе которых магистрант Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Вадим Воронин.

- В период обучения на бакалавриате я уже знал о стипендиальном конкурсе Владимира Потанина, который помогает магистрантам быть самостоятельными и иметь больше ресурсов для общественной и научной деятельности.

Это первый для меня конкурс, где нужно было рассказывать не о проектах, а о личных достижениях и планах развития. Мне понравился каждый этап – начиная с написания эссе и составления характеристики и заканчивая тренинговым днем, состоявшемся в дистанционном формате, – поделился впечатлениями об участии в Стипендиальной программе Вадим Воронин.

Я планирую инвестировать полученную стипендию в самообразование, упаковку итогов общественной деятельности в научные публикации и путешествия по России для расширения географии работы автономной некоммерческой организации «Экосистема поколения ЗЕТ».

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