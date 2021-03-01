В Общественной палате Саратовской области создана рабочая группа по проблемам микрорайонов

Татьяна Никитина предложила создать рабочую группу в составе Общественной палаты
Фото: Александр Уриевский
В составе Общественной палаты Саратовской области появилась рабочая группа, которая будет заниматься проблемами микрорайонов по всему региону.
О ее создании заявила журналист и представитель общественного совета поселка Солнечный-2 Татьяна Никитина.
В группу вошли, кроме нее, журналист Лилия Матвеева и представители общественных советов Елшанки и микрорайона «Звезда».
Вице-губернатор Игорь Пивоваров и вновь избранный председатель ОПы Борис Шинчук поддержали инициативу.
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