В Общественной палате Саратовской области создана рабочая группа по проблемам микрорайонов

Татьяна Никитина предложила создать рабочую группу в составе Общественной палаты Фото: Александр Уриевский

В составе Общественной палаты Саратовской области появилась рабочая группа, которая будет заниматься проблемами микрорайонов по всему региону.

О ее создании заявила журналист и представитель общественного совета поселка Солнечный-2 Татьяна Никитина.

В группу вошли, кроме нее, журналист Лилия Матвеева и представители общественных советов Елшанки и микрорайона «Звезда».

Вице-губернатор Игорь Пивоваров и вновь избранный председатель ОПы Борис Шинчук поддержали инициативу.

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