Двое саратовцев скончались от коронавируса

В Саратовской области за сутки скончались еще два человека с коронавирусом.

- Умер 64-летний мужчина с атеросклерозом аорты, коронарных, мозговых сосудов и 61-летняя женщина с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.

На 1 марта 2021 года COVID-19 унес жизни 644 жителей области.

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