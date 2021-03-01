Двое саратовцев скончались от коронавируса

В Саратовской области за сутки скончались еще два человека с коронавирусом.
- Умер 64-летний мужчина с атеросклерозом аорты, коронарных, мозговых сосудов и 61-летняя женщина с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.
На 1 марта 2021 года COVID-19 унес жизни 644 жителей области.
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