Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Борис Шинчук вновь возглавил Общественную палату Саратовской области

Его переизбрали большинством голосов
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Борис Шинчук вновь стал председателем Общественной палаты Саратовской области

Борис Шинчук вновь стал председателем Общественной палаты Саратовской области

Фото: Александр Уриевский

В Саратове 1 марта состоялись выборы председателя областной Общественной палаты.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», состоялось первое заседание нового состава ОПы. На нем присутствовали 57 человек из 63.

Напомним, ОПа сформирована тремя частями: 21 представителя общественных объединений предложил губернатор, 21 — областная дума. Вместе они на голосовании выбрали еще 21 члена.

Вице-губернатор области Игорь Пивоваров заявил, что представители палаты должны понимать всю важность своей работы, поскольку представляют мнения всех слоев общества и национальностей.

- Ваш голос весом и значим, и мы всегда считаемся с Общественной палатой, — заверил вице-губернатор.

Председателем палаты было предложено переизбрать Бориса Шинчука. Его кандидатуру выдвинул старейший член палаты, редактор Книги Памяти Саратовской области Георгий Фролов. Инициатива была поддержана большинством, кроме Татьяны Никитиной, журналиста и представителя общественного совета Солнечного-2.

Борис Шинчук вновь стал председателем Общественной палаты Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.