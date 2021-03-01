Борис Шинчук вновь возглавил Общественную палату Саратовской области

Борис Шинчук вновь стал председателем Общественной палаты Саратовской области Фото: Александр Уриевский

В Саратове 1 марта состоялись выборы председателя областной Общественной палаты.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», состоялось первое заседание нового состава ОПы. На нем присутствовали 57 человек из 63.

Напомним, ОПа сформирована тремя частями: 21 представителя общественных объединений предложил губернатор, 21 — областная дума. Вместе они на голосовании выбрали еще 21 члена.

Вице-губернатор области Игорь Пивоваров заявил, что представители палаты должны понимать всю важность своей работы, поскольку представляют мнения всех слоев общества и национальностей.

- Ваш голос весом и значим, и мы всегда считаемся с Общественной палатой, — заверил вице-губернатор.

Председателем палаты было предложено переизбрать Бориса Шинчука. Его кандидатуру выдвинул старейший член палаты, редактор Книги Памяти Саратовской области Георгий Фролов. Инициатива была поддержана большинством, кроме Татьяны Никитиной, журналиста и представителя общественного совета Солнечного-2.

Борис Шинчук вновь стал председателем Общественной палаты Саратовской области.

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