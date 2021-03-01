В Ершове утром случилось тройное ДТП

В Ершове случилось ДТП Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ершове Саратовской области сегодня утром, 1 марта, случилось тройное ДТП.

- В 09:10 на улице Ворошилова, 115 54-летний водитель Chevrolet Niva врезался в ВАЗ-2199, который вел 38-летний мужчина, и в Hyundai с 38-летним шофером за рулем, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Niva врезалась в два автомобиля Фото: ГИБДД по Саратовской области

В аварии пострадал водитель отечественного авто. Его госпитализировали с травмами.

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