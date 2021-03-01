Открыт новый детсад на Провиантской в Саратове

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В Саратове на Провиантской улице открылся новый детсад «Зазеркалье» на 100 мест.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, ранее здесь было здание 1937 года постройки.
Он рассчитан на 100 мест, включает пять групп, одну — для детей раннего возраста от двух до трех лет.
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Уже оформлены 48 детей, специализация учреждения — на малышей с нарушением зрения и иными сопутствующими заболеваниями. Там есть особое оборудование для лечения, зал для ЛФК, массажные комнаты. А еще искусственный водопад, игровые комнаты, стенд с игрушечной железной дорогой, напольные шахматы.
Здание построено в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
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