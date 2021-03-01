Панков предложил вариант дополнительного финансирования учреждений образования в Воскресенском районе

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На встрече с жителями Воскресенского района обсудили финансирование школ и детских садов на хозяйственные нужды из расчета 2000 рублей на ребенка

Об этом депутат Государственной думы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Первая встреча сегодня в Синодском, это Воскресенский район. В сельском ДК многолюдно. Пришли не только учителя и воспитатели, но и родители учеников. Всех волнует решение вопроса о текущем содержании школ и детсадов.

Понятно, что учреждениям перечисляются средства. Но на что они идут? На оплату коммунальных услуг, питание, частично на приобретение дезсредств. А все остальное?

Вспомните ситуацию в школе в Воскресенском пару лет назад. Была очень снежная зима. Здание пострадало от протекающей кровли. В других районах были даже случаи обрушения. Думаю, этого бы не случилось, если бы школы получали финансирование на очистку крыш.

Директора рассказали, как добиваются уборки снега. Как договариваются с главами муниципалитетов, организациями. Но не везде такое взаимодействие отлажено. И не везде есть крупные организации, которые могут выделить технику. У учреждений должно быть финансирование и возможность ни от кого не зависеть.

С директорами, заведующими, родителями, местной властью проанализируем потребность в средствах. Чтобы с родителей не собирали деньги на учебные пособия и канцтовары, спортивный инвентарь, ремонт компьютеров. А в садиках — на постельное белье и игрушки. Думаю, правильно также выделить из расчета 2 000 рублей на ребенка. Половину этих средств буду искать. Часть средств, считаю, поможет выделить губернатор Валерий Радаев.

Спасибо жителям за активность. После их обращений удается многое сделать. В том числе подняли вопрос об аварийном состоянии амбулатории в Синодском. В этом году будет построена новая. Сейчас вместе выбираем проект.

О чем еще говорили с местной властью? Что было бы правильно готовить свои, районные программы. В том числе, по ремонту школ, детских садов. Учителя, родительские комитеты много примеров привели на встрече. Где-то нужно отремонтировать систему теплоснабжения. Где-то — обновить пищеблок. Когда будут программы — будет цель, и станут понятны пути ее достижения. Вместе сможем добиваться финансирования на эти цели, — пишет Николай Панков.

Напомним, ранее парламентарий сообщил, что на региональной неделе проведет встречи с работниками образования, представителями родительских комитетов. Встречи пройдут в Воскресенском, Хвалынском, Духовницком, Пугачевском, Ивантеевском, Перелюбском, Озинском, Дергачевском и Ершовском районах. Затем в Шиханах и Краснопартизанском районе.

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