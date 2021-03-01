В Энгельсе турнир по кудо собрал более 200 спортсменов

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28 февраля 2021 года в спортивном зале ДК «Дружба» в Энгельсе прошел турнир по кудо, посвященный шестилетию со дня образования Клуба единоборств «Кобра», в рамках проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Энгельс — территория спорта».

В мероприятии приняли участие более 200 участников с более чем десяти регионов России.

- Хочу выразить благодарность клубу единоборств «Кобра» за развитие и популяризацию спорта. Большое количество участников приехало к нам в Энгельс. Сегодня мы увидели интересные поединки, эмоции болельщиков и, конечно, радость чемпионов. Желаю клубу и спортсменам успехов и новых побед, — отметил исполняющий полномочия секретаря Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

По итогам турнира призеры и победители были награждены грамотами и медалями.

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