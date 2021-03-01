Жительницы Саратова хотят в подарок на 8 Марта драгоценности

Жительницы Саратова хотят в подарок ювелирные украшения Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне 8 Марта специалисты «Авито» узнали, каких подарков ждут женщины, и что собираются дарить мужчины.

Почти половина жительниц Саратова, принявших участие в опросе, хотели бы получить в подарок драгоценности — 47%. Второе место по популярности заняла косметика — 32%. Еще 23% респонденток обрадовались бы подарочным сертификатам.

Кстати, столько же, 23%, не против получить в подарок завтрак в постель или массаж.

Еще 16% мечтают о разных гаджетах.

Мужчины по большей части готовы исполнить желания своих дам. Так, спрос на ювелирные украшения вырос на 42%.

В Саратове примерно 8% опрошенных мужчин намерены потратить на подарок до тысячи рублей. 59% — до 3 тыс. рублей, а еще 3% — до 10 тыс. рублей.

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