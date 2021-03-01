Татьяна Гаранина возглавила цирк в Саратове

Татьяна Гаранина возглавила саратовский цирк
Фото: Екатерина Семенова
Татьяна Гаранина возглавила саратовский цирк.
Как рассказала она корреспонденту «КП-Саратов», работает пока первый день, поэтому пока о планах говорить рано.
- Я сегодня работаю первый день. Как только появятся планы, мы проведем большую пресс-конференцию и обозначим все, что у нас есть: и на сегодняшний момент, и на будущее, и чем будем заниматься, — сказала она.
Напомним, Татьяна Гаранина покинула пост министра культуры области 15 февраля.
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