Татьяна Гаранина возглавила цирк в Саратове

Татьяна Гаранина возглавила саратовский цирк Фото: Екатерина Семенова

Татьяна Гаранина возглавила саратовский цирк.

Как рассказала она корреспонденту «КП-Саратов», работает пока первый день, поэтому пока о планах говорить рано.

- Я сегодня работаю первый день. Как только появятся планы, мы проведем большую пресс-конференцию и обозначим все, что у нас есть: и на сегодняшний момент, и на будущее, и чем будем заниматься, — сказала она.

Напомним, Татьяна Гаранина покинула пост министра культуры области 15 февраля.

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