Депутат облдумы отметила неоценимую помощь Володина в решении вопроса предоставления жилья детям-сиротам

Комплексный подход председателя Государственной думы Вячеслава Володина к решению актуальных для Саратовской области вопросов помогает справиться с теми проблемами, которые копились в регионе несколько лет из-за недостатка финансирования и большой закредитованности бюджета. Такое мнение высказала депутат Саратовской областной думы Юлия Ермакова (фракция «Единая Россия»), комментируя поставленную спикером задачу обнулить очередь на жилье для саратовских детей-сирот в 2023 году.

- Привлечение средств из федерального центра на досрочное исполнение тех или иных стоящих перед региональной властью задач было бы невозможно без участия спикера Госдумы Вячеслава Володина, который делает все возможное для помощи жителям Саратовской области в части исполнения обязательств, стоящих перед всеми органами власти. Обеспечение жильем детей-сирот — один из наиболее актуальных вопросов. Ни для кого не секрет, что многие дети-сироты вынуждены долгое время ждать положенные им по закону квартиры, некоторые даже имея на руках решения судов. Поэтапное распределение квартир с учетом увеличения количества строящегося жилья позволит достигнуть необходимого результата в кратчайшие сроки. При этом важно следить за качеством предоставляемых детям-сиротам квартир, сопутствующей инфраструктуры в тех районах, где им будет выделяться жилье. Со своей стороны депутаты областной думы вместе с исполнительной властью региона продолжают участвовать в разработке конкретных решений, направленных на помощь детям-сиротам в получении положенного им жилья, — подчеркивает Ермакова.

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