В Саратовской области следующий понедельник объявили выходным

В Саратовской области в следующий понедельник, 8 марта, будет выходной день. Это связано с Международным женским днем.

- Для тех, у кого пятидневка, будет три дня отдыха — 6, 7 и 8 марта. У работающих в режиме шестидневной недели — 7 и 8 марта, — сообщили «КП-Саратов» в Минтруда области.

Если вы выйдете работать в выходные и праздничные дни, вам, согласно Трудовому кодексу РФ, должны оплатить работу не менее чем в двойном размере. Вместо дополнительных денег можно позже взять дополнительный выходной.

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