Коронавирусом в Саратовской области заразились 195 человек

Число зараженных коронавирусом на утро 1 марта в Саратовской области составило 195 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 179 пациентов.

У большинства зараженных выявлена пневмония и ОРВИ — 52 и 131 случай соответственно.

Среди новых заболевших 12 несовершеннолетних и 70 человек старше 60 лет.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 49 705 человек, выздоровели — 44 877.

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