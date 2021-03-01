Коронавирусом в Саратовской области заразились 195 человек

Число зараженных коронавирусом на утро 1 марта в Саратовской области составило 195 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 179 пациентов.
У большинства зараженных выявлена пневмония и ОРВИ — 52 и 131 случай соответственно.
Среди новых заболевших 12 несовершеннолетних и 70 человек старше 60 лет.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 49 705 человек, выздоровели — 44 877.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.