Материнский капитал в уплату ипотеки отдали более шести тысяч саратовских семей

С марта 2020 года уже более тысячи семей в Саратовской области воспользовались материнским капиталом для покупки жилья через упрощенную процедуру.

Уже год действует упрощенная процедура. Чтобы материнским капиталом оплатить кредит на покупку или строительство жилья, включая уплату первоначального взноса, семье не нужно приходить в Пенсионный фонд, достаточно обратиться сразу в банк.

Как рассказали «КП-Саратов» в Пенсионном фонде РФ по Саратовской области, ипотека — самое востребованное у саратовских семей направление в распоряжении материнским капиталом. За 2020 год более шести тыс. семей региона смогли погасить ипотеку за счет материнского капитала. С начала действия программы таких семей уже 68 тыс.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.