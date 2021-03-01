По итогам февраля сайт «КП-Саратов» продолжает лидировать по доле местных читателей

.

По данным портала LiveInternet, статистика сайтов Саратовской области по итогам февраля 2021 года подтверждает лидирующие позиции «Комсомольской правды» — Саратов» по доле местных читателей. Из 212 748 уникальных посетителей за месяц 56% — жители Саратовского региона. У остальных сайтов топ-10 этот показатель заметно ниже.

У сайта «Саратовбизнесконсалтинг» доля местных читателей снизилась до 28%, по общему количеству уникальных посетителей сайт опустился на пятое место. ИА «Свободные новости» привлекает лишь 18% местных читателей на свой сайт и занимает сейчас шестое место.

Еще один новостной портал холдинга «Волга-Медиа» «АиФ-Саратов» демонстрирует второе по величине число в доле местных читателей — 48%. Сайт уверенно занимает седьмое место в категории «Новости и СМИ», за февраль его посетили почти 84 тыс. уникальных пользователей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.