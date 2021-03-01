Панков начал рабочие поездки по районам Саратовской области для решения вопросов финансирования школ и детсадов

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Депутат Государственной думы России Николай Панков отправился в рабочую поездку по районам Саратовской области. Об этом он пишет в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Всех с окончанием зимы. Пришла весна. Первая весенняя рабочая неделя начинается с моих районов. Еду в районы, где необходимо обсудить важную программу.

Проблема наболевшая — школы и детсады не получают финансирования на решение текущих вопросов. Это уборка территории, хозяйственные нужды, ремонт техники и многое другое. Директора и заведующие в трудной ситуации. Им приходится взимать деньги с родителей, а это неправильно. Или получать взыскания со стороны контролирующих органов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил решение для Саратова, Вольска и Балаково. Учреждения получат дополнительное финансирование, две тыс. рублей на каждого ребенка. Половину средств выделят из местных бюджетов, другую половину поможет привлечь спикер. По его поручению проконтролирую, чтобы эти средства расходовались по назначению. Это практически самодостаточные города.

Знаю, что и в других районах много вопросов по текущему содержанию школ и детсадов. А недостающие деньги приходится брать из кармана родителей. Поэтому на этой неделе встречусь с работниками образования, представителями родительских комитетов. Встречи пройдут в Воскресенском, Хвалынском, Духовницком, Пугачевском, Ивантеевском, Перелюбском, Озинском, Дергачевском и Ершовском районах. Затем в Шиханах и Краснопартизанском районе. Обсудим, в полном ли объеме учреждения профинансированы? Есть ли там потребность, и как эффективней реализовать эту помощь?

Еще одна важная тема встреч — то, что сейчас вместе с жителями делаем в районах. По строительству и оснащению социально важных объектов, помощи врачам, ремонту тротуаров, почтовых отделений. Необходимо обеспечить качество работ и соблюдение сроков. Поэтому общественный контроль особенно важен, — пишет Панков.

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