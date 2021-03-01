В Саратове дело о взятке на шесть миллионов рублей при реконструкции здания направлено в суд

Мужчина предложил крупную сумму сотруднику УФСБ Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове будут судить работника строительной фирмы по обвинению в даче взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет об особо крупном размере.

Следствие считает, что преступление было совершено 3 декабря 2020 года в кафе на проспекте Кирова. Якобы обвиняемый, представляя интересы фирмы, которая занималась реконструкцией здания в Саратове, передал сотруднику УФСБ 125 тыс. рублей. Это был первый транш от общей суммы в шесть млн рублей за содействие в подписании акта выполненных работ Управлением капитального строительства.

Деньги предназначались за содействие в подписании акта выполненных работ Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сотрудник силового ведомства от денег отказался, а мужчина был задержан подразделениям собственной безопасности УФСБ России по Саратовской области.

Свою вину он впоследствии признал и раскаялся.

Дело направлено в суд.

Свою вину мужчина признал и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

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