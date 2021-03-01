В Марксе умер приехавший из Томска молодой мужчина

Мужчина умер в больнице Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области ночью 28 февраля был найден мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на проспекте Ленина, около общежития, его увидели сотрудники полиции во время патрулирования.

Они доставили гражданина в больницу, но тот вскоре скончался. При этом до своей смерти пострадавший не смог рассказать, что с ним произошло.

Следов насильственной смерти на теле погибшего не найдено. Однако удалось установить его личность — им оказался 33-летний уроженец Томской области.

Начата доследственная проверка.

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