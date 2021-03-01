В Марксе умер приехавший из Томска молодой мужчина

Мужчина умер в больнице
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Марксе Саратовской области ночью 28 февраля был найден мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на проспекте Ленина, около общежития, его увидели сотрудники полиции во время патрулирования.
Они доставили гражданина в больницу, но тот вскоре скончался. При этом до своей смерти пострадавший не смог рассказать, что с ним произошло.
Следов насильственной смерти на теле погибшего не найдено. Однако удалось установить его личность — им оказался 33-летний уроженец Томской области.
Начата доследственная проверка.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.