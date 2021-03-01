Первый день весны в Саратовской области начнется с тумана и сильной гололедицы

В Саратовской области сегодня, 1 марта, будет туман и изморозь.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, осадков не ожидается, но будет сильная гололедица.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 м/с, а столбик термометра днем остановится на отметке между -7… -12 градусов. На западе области будет еще теплее — до -2 градусов.

В 2020 году 1 марта было тепло — до +7 градусов.

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