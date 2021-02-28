Панков призвал создать комиссию после гибели детей в Вольске

Дети провалились под лед и утонули Фото: СУ СКР по Саратовской области

Депутат Госдумы Николай Панков призвал областные структуры создать специальную комиссию после трагедии на Волге в Вольске. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Трагедия с гибелью детей из Вольска не должна остаться без внимания. Областные структуры должны создать специальную комиссию. Правоохранительные органы — провести расследование. Как стало известно, дети проживали в одном из домов на ул. Володарского. И главный вопрос, почему маленькие дети оказались без присмотра родителей?

Речь не идет о старшеклассниках, где можно сослаться на переходный возраст. Это малолетние дети. Считаю, в этом надо разобраться в первую очередь. И принять профилактические меры. Провести разъяснительную работу с родителями. О том, что дети могут не понимать окружающей их опасности. И ответственность за них лежит на взрослых. Необходимо обезопасить детей, — заявил Панков.

Напомним, трагедия произошла сегодня днем, 28 февраля, в Вольске. Под лед провалились и утонули двое мальчиков — 6 и 11 лет. Они были братьями.

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