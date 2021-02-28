Володин раскритиковал установку ларьков на отреставрированной улице в Вольске

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал тех, кто поставил ларек на отреставрированной пешеходной зоне в Вольске.

Видео опубликовали сторонника спикера ГД в соцсетях.

- Пешеходную зону оборудовали на улице Саши Евсеева, потом парк. Это все благотворительные проекты. Затем на протяжении трех лет заявку подавали [по улице Революционной], наконец-то победили, ну и работы завершили. И раз — ларек, чей ларек? Вот в Саратове, отдать должное Валерию Васильевичу и мэру города, сносятся ларьки, которые построили и разместили также на пешеходной зоне в 90-е годы, — заметил Володин.

По его словам, если появился один ларек, значит, вскоре появятся и другие.

Володин призвал губернатора Радаева привлекать глав за такие решения. Также он задался вопросами, почему прокуратура не отреагировала, как Потребнадзор дал разрешение.

- Там, где нет торговли, там, где нет возможности по-другому решать задачи, может быть, возможно и ларек установить, но уж точно не на проспекте, точно не в центре города, где всю эту торговлю можно осуществлять в помещениях, находящихся рядом. Это должно быть место притяжения и отдыха для горожан, это место, где оборудованная пешеходная зона даст возможности с детишками гулять, а вы посередине улицы берете, ларек ставите, — заявил спикер Госдумы.

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