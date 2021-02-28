В Саратовской области столкнулись «Лада Калина» и мусоровоз

На дороге Пугачев — Перелюб произошла авария Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Перелюбском районе Саратовской области столкнулись «Лада Калина» и мусоровоз Ford.

- По предварительным данным, авария произошла примерно в 14:00 28 февраля на 65-м км дороги Пугачев — Перелюб, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадал семилетний мальчик. Его госпитализировали.

В аварии пострадал мальчик Фото: ГИБДД по Саратовской области

За рулем легковушки был 32-летний мужчина, за рулем грузовика — 33-летний.

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