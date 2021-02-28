В Саратовской области от коронавируса умер 50-летний мужчина с бронхитом

В Саратовской области от коронавируса умерли за сутки двое мужчин.
На 28 февраля количество скончавшихся от COVID-19 в регионе составляет 642 человека.
- Скончался мужчина 50 лет с хроническим бронхитом и мочекаменной болезнью и мужчина 84 лет с артериальной гипертензией и атеросклеротической болезнью сердца, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного министерства здравоохранения.
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