Оставшимся без воды жителям Саратова ее привезут в цистернах

Жители нескольких домов в Ленинском районе сегодня, 28 февраля, продолжают сидеть без воды из-за ремонта на сетях ООО «КВС».

Как сообщили в организации, организован подвоз воды на Московское шоссе, 27 с 10:00, на Моторную, 10 с 10:40.

Напомним, крупное отключение воды в Саратове на сетях ООО «КВС» произошло 25 февраля. Почти двое суток горожане находились без воды и отопления. Губернатор обратился в прокуратуру, чтобы там приняли меры по факту нарушений ООО «КВС». А вчера, 27 февраля, из-за аварии на Московском шоссе, 27 некоторые дома в Ленинском районе снова остались без воды.

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