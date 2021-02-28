В Саратове из-за горящих вещей в доме погиб пенсионер

На пожаре погиб мужчина Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

На улице Шехурдина в Саратове сегодня утром, 28 февраля, произошел смертельный пожар.

- Сигнал о возгорании на четвертом этаже пятиэтажного дома поступил в 08:13. На место выезжали три пожарных расчета. Площадь пожара составила 1 кв. м, горели вещи, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Пожар произошел на улице Шехурдина Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В квартире погиб 71-летний мужчина.

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