В вечернем ДТП на 2-й Дачной пострадала 20-летняя девушка

Авария на 2-й Дачной Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера вечером, 27 февраля, на 2-й Дачной в Саратове случилась авария.

- По предварительной информации, в 22:40 напротив дома №73 по проспекту 50 лет Октября столкнулись Hyundai и ВАЗ-2106, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В аварии пострадала 20-летняя пассажирка «шестерки». Ее госпитализировали.

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