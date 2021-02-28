В вечернем ДТП на 2-й Дачной пострадала 20-летняя девушка

Авария на 2-й Дачной
Фото: ГИБДД по Саратову
Вчера вечером, 27 февраля, на 2-й Дачной в Саратове случилась авария.
- По предварительной информации, в 22:40 напротив дома №73 по проспекту 50 лет Октября столкнулись Hyundai и ВАЗ-2106, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
В аварии пострадала 20-летняя пассажирка «шестерки». Ее госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.