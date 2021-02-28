В последний февральский день в Саратовской области выявили еще 198 случаев коронавируса

За сутки меньше 200 человек заразились коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области выявили еще 198 случаев коронавируса.

На 28 февраля общее количество зараженных составляет 49 510, а выздоровевших — 44 698. За сутки вылечились 202 пациента.

Среди зараженных восемь детей до 18 лет и 76 человек старше 60.

Кроме того, у 163 заболевших коронавирусом за сутки есть признаки ОРВИ, а у 30 — пневмония.

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