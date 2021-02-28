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Володин предложил на сэкономленнные от сноса бараков в Елшанке деньги расселить «Летку»

Около 300–400 млн рублей сэкономлено на сносе бараков
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил властям Саратовской области ускорить программу переселения из аварийного жилья за счет сэкономленных средств.

В 2021 году область получит 2,8 млрд рублей на расселение домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В эту программу попадают и бараки в Елшанке, которые снесли в 2020 году, а жители переехали в новый дом, построенный по благотворительному проекту Володина.

- Сэкономлено 300–400 млн рублей. Это нам дает решать вопросы по тем домам, которые встали на учет ветхих и аварийных после 1 января 2018 года. По этому перечню можно уделить внимание «Летке» в Энгельсе, — сообщил Володин.

Сейчас люди в энгельсском Летном городке живут в трудных условиях. Видео из домов местных жителей опубликовали сторонники Володина в пабликах в соцсетях.

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