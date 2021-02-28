В Балакове разыскивают пропавшую женщину с гранатовыми волосами

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В Балакове Саратовской области пропала 69-летняя Валентина Поляева.
Как сообщили в отряде волонтеров «ЛизаАлерт», женщину никто не видел с 26 февраля.
Приметы: рост 160 см, полного телосложения, волосы окрашены в гранатовый цвет, короткие, глаза серо-голубые.
На момент пропажи Валентина была одета в коричневое меховое пальто, черные ботинки, коричневая меховая шапка.
Если вы видели женщину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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