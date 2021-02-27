Пенсионерка из Саратова перевела мошенникам больше миллиона рублей

В Саратове за прошедшие сутки жертвами мошенников стали восемь человек.

- Одна из потерпевших, 78-летняя жительница Ленинского района, рассказала полицейским, что ей позвонил представитель банка и сообщил, что неизвестные по генеральной доверенности пытаются снять деньги, — выяснила «КП-Саратов» в пресс-службе городского УМВД.

Для сохранности аферист предложил перевести все деньги на безопасный счет. Пенсионерка поверила и перевела более 1 млн рублей.

Еще одна доверчивая женщина, 42-летняя жительница Волжского района, лишилась 150 тыс. рублей. Ей незнакомец по телефону сообщил о кредите, который на гражданку пытаются оформить. Потерпевшая сняла все деньги и перевела на номера телефонов, которые ей продиктовал собеседник.

Правоохранители возбудили уголовные дела и просят граждан не доверять сотрудникам банкам, которые вам звонят.

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