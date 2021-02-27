В Саратовской области военные «тушили» самолет Ту-95МС

Фото Минобороны РФ
На базе Энгельсского соединения дальней авиации в Саратовской области военнослужащие подразделений пожарной команды и сотрудники ГУ МЧС провели тренировку по тушению условного возгорания самолета Ту-95МС.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, по замыслу, возгорание произошло на одном из двигателей при запуске. Экипаж доложил руководителю полетов о нештатной ситуации и получил команду эвакуироваться.
Пожарные изучили особенности тушения самолетов и ликвидировали возгорание.
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