Из-за пожара на кухне в Саратове в больницу попала 32-летняя женщина

В Саратове вчера вечером, 26 февраля, случился пожар.

- Сигнал о возгорании на втором этаже пятиэтажного дома по улице Седова поступил в 20:56. Сгорели домашние вещи на кухне. Площадь пожара составила 1 кв. м. Его потушили до прибытия расчетов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

С отравлением продуктами горения в больницу попала 32-летняя женщина. Предполагается, что кухня загорелась из-за неосторожного обращения с огнем.

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