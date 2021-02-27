В Саратове «Нива» сбила двух женщин

Автомобиль на Блинова сбил мужчину Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратове вчера, 26 февраля, произошло два наезда на пешеходов.

- В 16:17 во дворе по Блинова, 25Б 43-летний водитель Great Wall наехал на 24-летнего пешехода, который шел попутно по дороге. Пострадавшего госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В 19:00 напротив дома №133а по улице Симбирская 41-летний мужчина за рулем «Нивы» сбил 19 и 33-летнюю женщин. Обеих доставили в больницу.

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