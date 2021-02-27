От коронавируса за сутки в Саратовской области умерли два человека

В Саратовской области от коронавируса скончались два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, умерла 73-летняя женщина с артериальной гипертензией и атеросклеротической болезнью сердца. Также скончался 65-летний мужчина с ишемической болезнью сердца и хроническим панкреатитом.

На 27 февраля количество жертв коронавируса достигло 640 человек.

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