Центр Саратова и Ленинский район снова остались без воды

В Саратове сегодня, 27 февраля, до вечера без воды снова остались жители двух районов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», на Октябрьской, 30 произошло повреждение на сетях. Из-за этого примерно до 20:00 воды не будет на Октябрьской от Первомайской до Мичурина, Григорьева от Мичурина до Октябрьской.

Также авария произошла на Московском шоссе, 27. По этой причине до 20:00 воды не будет на Московском шоссе, 25, 27, 29, 29а, 1-м Московском проезде, 2, 4, 6 и 8, 2-м Московском проезде, 1.

Коммунальщики обещают, что с 10:00 будут привозить воду к 2-му Московскому проезду, 6, Московскому шоссе, 29, 9–11 и 21.

Напомним, практически весь город с ночи 25 по вечер 26 февраля сидел без воды и отопления из-за крупной аварии на сетях ООО «КВС».

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