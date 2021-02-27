Саратовцы выиграли девять медалей на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Фото предоставлено министерством труда и социальной защиты Саратовской области

Саратовские спортсмены, воспитанники спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» выиграли на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата девять медалей.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве труда и социальной защиты, состязания проходили в Чувашии. В них приняли участие представители 44 субъектов страны.

Среди девяти выигранных медалей две золотые и семь серебряных.

Мария Колобова выиграла в беге не дистанции 400 метров и заняла второе место на дистанции 60 метров. Даниил Самсонов из Пугачева завоевал золото в прыжках в длину. Три медали завоевали спортсмены из Аткарска: Иван Панкратов — серебро в толкании ядра. Никита Саломатов — серебро в беге на 400 и 60 метров, Кирилл Дубовицкий — серебро в прыжках в длину. Две медали выиграли участники из Ртищево: Дарья Жиганова — серебро в толкании ядра, Андрей Афонин — серебро в прыжках в длину.

Спортсменов готовили тренеры Таисия Борисова, Наиля Шмакаева, Марина Иванова, Екатерина Растегаева и Светлана Компанцева.

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