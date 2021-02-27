Саратовцы выиграли девять медалей на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Фото предоставлено министерством труда и социальной защиты Саратовской области
Саратовские спортсмены, воспитанники спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» выиграли на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата девять медалей.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве труда и социальной защиты, состязания проходили в Чувашии. В них приняли участие представители 44 субъектов страны.
Среди девяти выигранных медалей две золотые и семь серебряных.
Мария Колобова выиграла в беге не дистанции 400 метров и заняла второе место на дистанции 60 метров. Даниил Самсонов из Пугачева завоевал золото в прыжках в длину. Три медали завоевали спортсмены из Аткарска: Иван Панкратов — серебро в толкании ядра. Никита Саломатов — серебро в беге на 400 и 60 метров, Кирилл Дубовицкий — серебро в прыжках в длину. Две медали выиграли участники из Ртищево: Дарья Жиганова — серебро в толкании ядра, Андрей Афонин — серебро в прыжках в длину.
Спортсменов готовили тренеры Таисия Борисова, Наиля Шмакаева, Марина Иванова, Екатерина Растегаева и Светлана Компанцева.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.