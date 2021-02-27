В Саратовской области выявили еще 203 зараженных коронавирусом

Еще 203 человека заболели коронавирусом за сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области за сутки выявлено еще 203 новых случая коронавируса.

Всего на 27 февраля зарегистрировано 49 312 зараженных. Выздоровели за сутки 223 человека, а всего — 44 496.

Среди 203 заболевших у 137 пневмония, у 56 наблюдаются признаки ОРВИ.

Заразились за сутки девять детей до 14 лет и 86 человек старше 60.

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