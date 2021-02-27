В Балакове подросток умер при гостях

В Балакове Саратовской области вчера, 26 февраля, умер 17-летний подросток.

- По предварительным данным, парень на съемной квартире на улице Набережная 50 лет ВЛКСМ принимал у себя гостей: приятеля и двух подруг. Около 20 часов ему стало плохо. Товарищи вызвали «скорую», но реанимация не помогла, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователи организовали доследственную проверку и не обнаружили внешне признаков насильственной гибели.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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