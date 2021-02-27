Потепление и небольшие осадки ожидаются в субботу в Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 27 февраля, будет потепление.
- Днем температура поднимется до +4…-1 градуса, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Днем пройдут небольшие осадки, будет густой туман и гололед.
Ветер подует с порывами до 14 м/с с запада.
В 2020 27 февраля было теплее — до +8 градусов.
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